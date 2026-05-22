22 травня 2026, 11:36

Фейкові відрядження на передову: на Сумщині офіцера викрили на схемі з бойовими виплатами

Фото: ДБР
Правоохоронці повідомили про підозру начальнику групи по роботі з УБД однієї з військових частин Сумської області. Його обвинувачують в організації схеми з фіктивними відрядженнями на передову

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

За даними слідства, офіцер "прилаштував" у штаб п’ятьох військовослужбовців з інших підрозділів. Через їхніх командирів він оформлював документи, нібито ці бійці виконують завдання на передовій у Харківській та Сумській областях. Насправді ж чоловіки залишалися у штабі й участі в бойових діях не брали.

Попри це, військовим щомісяця нараховували підвищені виплати – близько 170 тисяч гривень кожному. Більшу частину отриманих грошей офіцер вимагав повертати йому готівкою.

Схема діяла з серпня 2024 року по лютий 2025 року, а загальна сума збитків державі склала майже 2,6 мільйона гривень.

Офіцеру повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та арешт його майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали військового, який обіцяв чоловіку перехід до Словаччини за $6000. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР затримання Сумська область
