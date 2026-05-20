20 травня 2026, 10:45

Пасинок Медведчука отримав громадянство РФ і має бізнес на Донбасі – ЗМІ

Богдан Марченко, пасинок Віктора Медведчука, у листопаді 2022 року отримав російське громадянство та став співвласником компаній на тимчасово окупованих територіях Донбасу

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо" та проєкту KibOrg.

За даними Федеральної податкової служби РФ, Марченко отримав російський паспорт у Москві 14 листопада 2022 року.

У 2026 році він увійшов до числа співзасновників російської компанії, що керує низкфою інвестиційних фондів.

Журналісти зазначають, що ці структури мають частки в компанії, яка працює на тимчасово окупованій території Донецької області та займається торгівлею металами й рудами.

Зокрема, компанію "Индустриальные Инновации", повідомляв "Центр журналістських розслідувань", створили на базі вкраденого майна залізорудного комбінату в Запорізькій області. Директор "Индустриальных Инноваций" Олександр Ненич, ідеться на сайті "Миротворець", – бойовик "ДНР" та член "Союза добровольцев Донбасса".

За повідомленням Запорізької обласної прокуратури, Ненич та його спільники нанесли збитків Україні на 7 мільярдів гривень: "на виробничих потужностях шахти незаконно добуто та передано у розпорядження представників окупаційної адміністрації держави-агресора залізну руду загальним обсягом 989 504 тонни".

Крім того, повідомляється, що Марченко має в Україні низку об’єктів нерухомості, зокрема земельні ділянки та житло в Києві.

Як відомо, раніше журналісти знайшли елітну нерухомість родини Медведчука в котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою. Площа будинку становить понад 2200 квадратних метрів, а загальна площа ділянок – 60,5 сотки.

Нагадаємо, ексдепутата Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни.

Українські правоохоронці затримали його в квітні 2022 року, а у вересні передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.

У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив Медведчука громадянства, а через декілька днів ВР проголосувала за припинення його депутатських повноважень.

