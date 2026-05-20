Пасинок Медведчука отримав громадянство РФ і має бізнес на Донбасі – ЗМІ
Богдан Марченко, пасинок Віктора Медведчука, у листопаді 2022 року отримав російське громадянство та став співвласником компаній на тимчасово окупованих територіях Донбасу
Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо" та проєкту KibOrg.
За даними Федеральної податкової служби РФ, Марченко отримав російський паспорт у Москві 14 листопада 2022 року.
У 2026 році він увійшов до числа співзасновників російської компанії, що керує низкфою інвестиційних фондів.
Журналісти зазначають, що ці структури мають частки в компанії, яка працює на тимчасово окупованій території Донецької області та займається торгівлею металами й рудами.
Зокрема, компанію "Индустриальные Инновации", повідомляв "Центр журналістських розслідувань", створили на базі вкраденого майна залізорудного комбінату в Запорізькій області. Директор "Индустриальных Инноваций" Олександр Ненич, ідеться на сайті "Миротворець", – бойовик "ДНР" та член "Союза добровольцев Донбасса".
За повідомленням Запорізької обласної прокуратури, Ненич та його спільники нанесли збитків Україні на 7 мільярдів гривень: "на виробничих потужностях шахти незаконно добуто та передано у розпорядження представників окупаційної адміністрації держави-агресора залізну руду загальним обсягом 989 504 тонни".
Крім того, повідомляється, що Марченко має в Україні низку об’єктів нерухомості, зокрема земельні ділянки та житло в Києві.
Як відомо, раніше журналісти знайшли елітну нерухомість родини Медведчука в котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою. Площа будинку становить понад 2200 квадратних метрів, а загальна площа ділянок – 60,5 сотки.
Нагадаємо, ексдепутата Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни.
Українські правоохоронці затримали його в квітні 2022 року, а у вересні передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.
У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив Медведчука громадянства, а через декілька днів ВР проголосувала за припинення його депутатських повноважень.