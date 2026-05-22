Екстрадували з Польщі: на Рівненщині судитимуть організатора схеми втечі за кордон
На Рівненщині перед судом постане 22-річний організатор схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними слідства, чоловік, який проживав за межами України, спільно з чотирма мешканцями Сарненського району організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних.
За свої послуги фігуранти вимагали 9 тисяч доларів.
Правоохоронці викрили учасників схеми у вересні 2024 року під час передачі грошей. Усім фігурантам повідомили про підозру.
Чотирьох спільників уже засудили – кожному призначили по п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.
Організатора оборудки оголосили в міжнародний розшук. У березні 2026 року його екстрадували з Польщі до України співробітники слідчого управління, міграційної поліції та СБУ.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, якою він скористався.
Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.
