Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у пʼяти регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – зазначили у Міненерго.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 40 населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Застосування обмежень електроенергії 18 травня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години – з 18:00 до 22:00 – навпаки, використовувати електроенергію ощадливо Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також росіяни атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.