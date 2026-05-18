Ворожий дрон атакував ремонтну бригаду на Донеччині: двоє енергетиків у лікарні
Російські військові атакували безпілотником ремонтну бригаду енергетиків у Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міненерго.
Атака відбулася у момент, коли енергетики на службовому автомобілі прямували до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Внаслідок прицільного удару БпЛА двоє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у пʼяти регіонах тимчасово залишаються без електропостачання. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську та Чернігівську області.
12 травня 2026
