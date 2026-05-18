18 травня 2026, 10:20

На Дніпропетровщині затримали агента ФСБ, який наводив "Гради" та FPV-дрони на Нікополь

Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував російські удари по Нікополю реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією та FPV-дронами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Наведенням обстрілів займався завербований ворогом місцевий рецидивіст, який у середині 90-х відбував покарання за крадіжку. Влітку 2025 року він потрапив до уваги російських спецслужбістів через власні публікації в Телеграм-каналах на підтримку кремлівського режиму.

Згодом на месенджер чоловіка вийшов співробітник ФСБ, який запропонував "швидкі заробітки" в обмін на співпрацю.

Встановлено, що першу суму агент отримав від росіян за допомогою дрона, який скинув поблизу його подвір’я капсулу з грошима. За це фігурант відстежував місця дислокації Сил оборони на території прифронтового міста та прибережній території.

Найбільше ворога цікавило розташування фортифікаційних споруд та вогневих позицій ППО українських військ.

Також для збору розвідданих агент завуальовано розпитував знайомих про місцезнаходження оборонних об’єктів, а потім проводив там дорозвідку.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили локації захисників Дніпропетровщини, а після документування розвідактивності агента затримали його. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для росіян. Завдання РФ виконував завербований мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

