У понеділок, 18 травня, російські безпілотники атакували місто Глухів на Сумщині

"Пошкоджень з подальшими загоряннями зазнали будівлі навчального закладу. Гасіння пожеж відбувалося одночасно на трьох локаціях", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

За попередньою інформацією, обійшлося без травмованих та загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також росіяни атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.