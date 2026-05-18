18 травня 2026, 09:11

Росіяни атакували навчальний заклад на Сумщині: спалахнули будівлі

Фото: ДСНС
У понеділок, 18 травня, російські безпілотники атакували місто Глухів на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Пошкоджень з подальшими загоряннями зазнали будівлі навчального закладу. Гасіння пожеж відбувалося одночасно на трьох локаціях", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

За попередньою інформацією, обійшлося без травмованих та загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також росіяни атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.

війна обстріли рятувальники Сумська область пошкодження наслідки
