18 травня 2026, 08:21

Дрифт і перегони в центрі Києва: поліція вилучила BMW та Range Rover

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві поліція притягнула до відповідальності двох водіїв, які неодноразово грубо порушували правила дорожнього руху в центрі столиці. Їхні автомобілі евакуювали на штрафмайданчик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За інформацією правоохоронців, один із порушників на автомобілі Range Rover влаштовував небезпечні "перегони" центральними вулицями Києва та публікував відео своїх порушень у соціальних мережах.

Інший водій, керуючи BMW, також грубо порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та демонструючи дрифт у центрі міста.

Поліцейські оперативно встановили особи обох водіїв і склали щодо них адміністративні матеріали.

Крім того, під час перевірки транспортних засобів правоохоронці виявили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 290 Кримінального кодексу України – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Автомобілі порушників евакуювали на штрафтмайданчик, а відомості за фактом можливого правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 290 ККУ.

Порушникам може загрожувати штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи строком до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Полтавщині зіткнулися два легковика та вантажівка. Травми різного ступеня тяжкості отримали троє людей: 82-річна пасажирка Renault, 57-річна водійка Nissan та 53-річний керманич вантажівки.

