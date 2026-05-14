Євробачення-2026: де дивитись і коли виступає Україна
14 травня вже о 22:00 стартує другий півфінал Євробачення. Українці зможуть спостерігати за пісенним конкурсом онлайн і на телебаченні
Про це повідомляє "Суспільне. Культура", передає RegioNews.
Другий півфінал Євробачення стартує о 22:00. Дивитися та слухати можна:
- на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення;
- телеканалі Суспільне Культура;
- Радіо Промінь;
- на офіційному YouTube-каналі Євробачення (мовою оригіналу).
Україна виступатиме під номером 12. Голосувати за свою країну, згідно з правилами конкурсу, не можна.
Нагадаємо, що Leléka перемогла на Національному відборі на Євробачення. Вона представить Україну на пісенному конкурсі у Відні з піснею "Ridnym".
