05 травня 2026, 15:47

Офіс Генпрокурора вручив підозру народному депутату IX скликання

Народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору.

"Йдеться про публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram.

Їх зміст в основному був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

За версією сторони обвинувачення, такі матеріали містили ознаки маніпулятивного впливу, відповідали сучасним російським пропагандистським наративам і надалі використовувалися ворогом у підривній діяльності проти України в інформаційній сфері.

Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50 його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських.

Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

У прокуратурі не вказують, про кого йдеться, проте народний депутат України Олександр Дубінський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру.

Він зазначив, що у нього в СІЗО та у його адвокатів зараз проходять обшуки.

Нагадаємо, раніше суд призначив народному депутату Олександру Дубінському альтернативу триманню під вартою у вигляді застави в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень, що дозволить йому вийти на волю після внесення цієї суми.

державна зрада народні депутати підозра Дубінський Олександр
