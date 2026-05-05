Депутата Миколу Тищенка примусово приведуть до суду - ЗМІ

Журналістам повідомили джерела в Офісі генерального прокурора, що депутата Миколу Тищенка примусово приведуть до суду. Зокрема, на депутата вже заклали стягнення розміром 3 328 гривень через ігнорування засідань. Проте Тищенко так і не почав виконувати покладені на нього процесуальні обов’язки щодо явки.

Згодом прокурор подав клопотання про застосування примусового приводу. Суд визнав причину неприбуття Тищенка неповажною і задовольнив клопотання прокурора.

Очікується, що застосувати примусовий привід можуть уже на наступне засідання, яке планується на 14 травня.

Справа Тищенка

Минулого року за кілька днів до суду в Дніпрі, народний депутат України Микола Тищенко потрапив у лікарню. Він не з'явився на засідання нібито через хворобу серця. Вже 8 січня він "зцілився" і прийшов у Верховну Раду.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня 2025 року група осіб у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.