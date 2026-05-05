05 травня 2026, 14:45

Депутата Миколу Тищенка примусово приведуть до суду - ЗМІ

Фото з відкритих джерел
Шевченківський районний суд Дніпра наказав застосувати примусовий привід до народного депутата Миколи Тищенка. Причиною називають те, що він ігнорував попередні засідання

Про це повідомляє "hromadske", передає RegioNews.

Журналістам повідомили джерела в Офісі генерального прокурора, що депутата Миколу Тищенка примусово приведуть до суду. Зокрема, на депутата вже заклали стягнення розміром 3 328 гривень через ігнорування засідань. Проте Тищенко так і не почав виконувати покладені на нього процесуальні обов’язки щодо явки.

Згодом прокурор подав клопотання про застосування примусового приводу. Суд визнав причину неприбуття Тищенка неповажною і задовольнив клопотання прокурора.

Очікується, що застосувати примусовий привід можуть уже на наступне засідання, яке планується на 14 травня.

Справа Тищенка

Минулого року за кілька днів до суду в Дніпрі, народний депутат України Микола Тищенко потрапив у лікарню. Він не з'явився на засідання нібито через хворобу серця. Вже 8 січня він "зцілився" і прийшов у Верховну Раду.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня 2025 року група осіб у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

