05 травня 2026, 15:59

Сергій Тігіпко отримав нову роль у команді Буданова

05 травня 2026, 15:59
Фото: рух Чесно
Громадський рух “Чесно” з’ясував, хто став позаштатними радниками Офісу президента та його нового очільника Кирила Буданова

Про це йдеться у відповіді керівниці Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит Руху Чесно, передає RegioNews.

Згідно з відповіддю Офісу президента на запит, позаштатними радниками Буданова стали: Сергій Тігіпко — засновник групи "ТАС", колишній віцепрем’єр-міністр і лідер партії "Сильна Україна", Андрій Юсов — речник ГУР, Роман Девятов — один із лідерів одеської "Пори".

У матеріалі зазначається, що після зміни керівництва ОП у 2025 році частину радників формально звільнили, але згодом повернули в іншому статусі, зокрема Михайло Подоляк та Сергій Лещенко раніше були радниками глави ОП, а тепер працюють як позаштатні радники всього Офісу.

На своїх посадах позаштатних радників ОП залишилися Вікторія Страхова та Ігор Веремій.

Сергій Тігіпко — бізнесмен та колишній держслужбовець. За свою кар’єру він обіймав посади народного депутата, віцепрем’єра, міністра економіки, голови Національного банку, невдало балотувався у президенти України.

Був першим головою правління "ПриватБанку", очолював правління фінансово-промислової групи "ТАС". У 2007-му продав свої банки "ТАС-Інвестбанк" і "ТАС-Комерцбанк" шведському Swedbank та став головою правління його української "дочки".

Станом на 2022 рік Тігіпко входив до 20 найбагатших українців, за версією Forbes.

Тігіпко підтримував Віктора Януковича як кандидата у президенти та навіть очолював його виборчий штаб. У 2012 році увійшов до складу фракції "Партії регіонів".

У 2014-му голосував за так звані диктаторські закони.

У 2022 році назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем, а РФ — країною-агресоркою.

У 2023 році Антимонопольний комітет України дозволив компанії Тігіпка придбати хмельницьку компанію "Нейл", одного з найбільших виробників цвяхів в Україні.

