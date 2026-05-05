На Київщині жінка сховала мертве немовля у шафу

У Броварах будуть судити жінку, яка без допомоги лишила хвору дитину. Без медичної допомоги 2-річний хлопчик помер

Про це повідомляє поліція Київської області.

Бабуся звернулась до правоохоронців із заявою про зникнення онука.

Як зʼясувала поліція, 38-річна жінка помітила, що її 2-річному сину стало зле. При цьому вона не вжила жодних заходів і не звернулась до медиків. Більше того, вона залишила дитину без нагляду в квартирі. Через деякий час дитина померла.

Жінка хотіла приховати злочин. Вона поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її в шафі.

Тепер матері повідомили про підозру.

