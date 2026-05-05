На Київщині жінка сховала мертве немовля у шафу
У Броварах будуть судити жінку, яка без допомоги лишила хвору дитину. Без медичної допомоги 2-річний хлопчик помер
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Бабуся звернулась до правоохоронців із заявою про зникнення онука.
Як зʼясувала поліція, 38-річна жінка помітила, що її 2-річному сину стало зле. При цьому вона не вжила жодних заходів і не звернулась до медиків. Більше того, вона залишила дитину без нагляду в квартирі. Через деякий час дитина померла.
Жінка хотіла приховати злочин. Вона поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її в шафі.
Тепер матері повідомили про підозру.
Нагадаємо, у парку 700-річчя Львова 28 квітня знайшли тіло немовляти, правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини.
