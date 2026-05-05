05 травня 2026, 14:51

На Франківщині гірський забіг об'єднав ветеранів, дітей і спортсменів

Фото: ГО "Захист держави"
На Івано-Франківщині відбувся восьмий пробіг GTR Trail Ostbahn – "Слідами Галицької трансверсальної залізниці". Цього року до організації події вдруге долучилася ГО "Захист Держави" як співорганізатор

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

Захід об'єднав сотні учасників – дорослих спортсменів, дітей, ветеранів і військових.

"Для нас це не просто участь, це відповідальність за зміст, атмосферу і сенси, які стоять за такими подіями", – наголосили в ГО "Захист Держави".

Для частини бігунів це був маршрут на 34 кілометри, для інших – перші дистанції у житті. Організатори наголошують, що пробіг став не лише спортивним викликом, а й подією про підтримку та спільноту.

Маршрути пролягали територіями, пов’язаними з історією Галицької трансверсальної залізниці, що додало заходу історичного змісту.

"Підтримка таких ініціатив допомагає формувати сильні громади, які вміють об’єднувати людей навколо правильних сенсів", – наголошує керівниця обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Криницька.

Як зазначають організатори, подібні ініціативи допомагають формувати активні громади та об’єднувати людей навколо спільних цінностей.

Нагадаємо, родини військових та ветеранів Полтавщини взяли участь у проєкті "Мандротерапія", відвідавши Опішню – столицю українського гончарства. Полтавський осередок ГО "Захист держави" планує й надалі створювати простір для відновлення та живого спілкування сімей військових і ветеранів.

Івано-Франківська область спорт пробіг ветерани діти покоління ГО Захист Держави громадська організація
