На Франківщині гірський забіг об'єднав ветеранів, дітей і спортсменів

На Івано-Франківщині відбувся восьмий пробіг GTR Trail Ostbahn – "Слідами Галицької трансверсальної залізниці". Цього року до організації події вдруге долучилася ГО "Захист Держави" як співорганізатор

Захід об'єднав сотні учасників – дорослих спортсменів, дітей, ветеранів і військових.

"Для нас це не просто участь, це відповідальність за зміст, атмосферу і сенси, які стоять за такими подіями", – наголосили в ГО "Захист Держави".

Для частини бігунів це був маршрут на 34 кілометри, для інших – перші дистанції у житті. Організатори наголошують, що пробіг став не лише спортивним викликом, а й подією про підтримку та спільноту.

Маршрути пролягали територіями, пов’язаними з історією Галицької трансверсальної залізниці, що додало заходу історичного змісту.

"Підтримка таких ініціатив допомагає формувати сильні громади, які вміють об’єднувати людей навколо правильних сенсів", – наголошує керівниця обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Криницька.

Як зазначають організатори, подібні ініціативи допомагають формувати активні громади та об’єднувати людей навколо спільних цінностей.

