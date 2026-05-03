Зеленський ввів санкції проти Андрія Богдана: що відомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо низки осіб, яких вважають такими, що становлять загрозу національним інтересам, безпеці та суверенітету держави

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Серед підсанкційних – колишній керівник Офісу президента, український правник Андрій Богдан, а також український бізнесмен Богдан Пукіш, пов’язаний із Віктором Медведчуком.

Також до списку внесено російського бізнесмена Алана Кірюхіна, якого називають ключовим менеджером платіжної системи А7А5, що використовується для обходу санкцій. Санкції запроваджено і проти функціонерів російського спортивного середовища – Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Обмежувальні заходи передбачають:

блокування активів,

заборону торговельних операцій,

припинення ліцензій,

заборону участі в приватизації та оренді держмайна,

інші обмеження.

Санкції запроваджені строком на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

В Офісі президента зазначили, що рішення ухвалене відповідно до пропозицій РНБО.

Народоний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначає, що логіка персональний санкцій щодо Андрія Богдана може бути продиктована "конспирологією, що саме він (Богдан – ред.) злив "плівки" Міндіча чи щось таке". "Іншого пояснення немає", – додав політик.

Довідка: Андрій Йосипович Богдан (нар. 3 грудня 1976, Львів) – український юрист і державний діяч.

Здобув вищу юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Працював у сфері адвокатської та приватної юридичної практики.

Обіймав посаду урядового уповноваженого з антикорупційної політики.

Найбільш відомий як керівник Офісу Президента України у 2019-2020 роках. Був призначений після обрання Володимира Зеленського главою держави та відповідав за організаційне й юридичне забезпечення роботи ОП.

У 2020 році звільнений з посади керівника Офісу Президента.

