Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Таксист з Умані погодився на "вигідну пропозицію" з месенджера: доставити клієнтів до самої межі держрубежу.

Троє пасажирів із Дніпропетровщини та Сум спочатку приїхали до Умані, де переночували в готелі, а зранку вирушили в дорогу. Маршрут проклали в обхід блокпостів, аби уникнути зустрічі з правоохоронцями. План передбачав, що чоловіки пішки прориватимуться через загороджувальні паркани на кордоні.

Вартість такої поїздки склала 30 тисяч доларів: 12,5 тисяч вони вже перерахували таксисту авансом на криптогаманець, а решту мали доплатити після "успішного фінішу". Проте прикордонники затримали групу поблизу кордону.

Під час обшуків у 49-річного водія вилучили автомобіль та телефон.

Таксисту повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон (ст. 332 КК України), а на його пасажирів склали адміністративні протоколи.

