Фото: ДБР

Правоохоронці затримали "на гарячому" колишнього військовослужбовця однієї з частин на Вінниччині, який вимагав гроші у родини загиблого захисника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Чоловік знав, що сім’ї військового, який загинув через вибух ворожого дрона під час виконання бойового завдання, належить одноразова допомога в 15 млн грн. Виплата здійснюється рівними частками членам родини.

Після поховання фігурант звернувся до одного із чотирьох синів загиблого та заявив, що для "безперешкодного" отримання коштів потрібно передати хабар нібито для командира військової частини за на підготовку "потрібних" документів. При цьому він ймовірно просто видумував причини, чому обовʼязково потрібно дати хабар та прикривався звʼязками, яких насправді не мав.

Суму так званого "відкату" він визначив у 1 млн 200 тис. грн – по 10% від частки кожного із синів. Водночас від нової дружини загиблого гроші не вимагав.

Під час подальших перемовин фігурант повідомив, що сума зменшена до 500 тис. грн. Передати її потрібно було після отримання першого траншу допомоги.

Після передачі всієї обумовленої суми правоохоронці затримали зловмисника та вилучили гроші.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Зловмисника взяли під варту з можливістю внесення застави в 998 тис. 400 грн.

Правоохоронці перевіряють причетність чинних військових посадовців до цієї схеми.

Нагадаємо, заступника начальника штабу однієї з військових частин на Черкащині затримали за знущання з солдатів. Офіцеру загрожує до 12 років тюрми.