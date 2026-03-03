Боксер Усик про політичну кар'єру: "Нижче президента не збираюся йти"

Скриншот із відео

Український чемпіон із боксу Олександр Усик повідомив про плани розпочати політичну кар’єру та наголосив, що не розглядає для себе посад, окрім президентської

Про це спортсмен сказав в інтерв'ю Андрію Бєднякову, передає RegioNews.

Під час розмови ведучий спитав боксера, які його плани на майбутнє.

"Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу", – сказав Усик.

У відповідь на жарт Бєднякова про те, що спортсмен може піти в мери Конотопа, Усик чітко заявив, яку саме посаду планує обіймати.

"Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти", – сказав боксер.

Нагадаємо, нещодавно Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN.

Раніше спортсмен очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні. Боксер став лідером категорії "Персона". На думку авторів рейтингу, лідерство українського боксера обумовлене його успіхами на рингу.