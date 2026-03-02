Фото: ОГП

В Одесі нейтралізували злочинну групу, яка під прикриттям організації "Україна – це матір" та її добровольчого формування допомагала ухилянтам. Ділки за гроші обіцяли, що власників їхніх посвідчень не мобілізують

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовцями ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації, домовившись, що осіб з посвідченнями цієї організації не мобілізуватимуть.

Схема передбачала систему "тарифів":

за 1000 доларів – посвідчення члена організації, яке зобов’язувало патрулювати місто разом із військовими.

за 3000 доларів – "VIP-пакет" без жодних чергувань.

додаткові послуги – видалення з розшуку через втручання в бази даних та "вирішення питань" у разі затримання на вулиці.

Усіх учасників додавали до Telegram-каналу, де повідомляли про місця роботи ТЦК та давали інструкції щодо дій під час перевірок облікових документів. Щомісячна "абонплата" становила 3000 грн. За відмову платити погрожували мобілізацією.

Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО "УЦМ" уникали мобілізації при перевірках. Крім того, зафіксовано отримання 40 тис. грн і 3 тис. доларів за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами.

На викритій схемі ділки щомісяця заробляли до 30 млн грн. Лише в Одеській області організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб.

Правоохоронці провели 64 обшуки. Вилучили понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки.

Учасникам схеми повідомили про підозру за ст. 114-1, 362, 369-2 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ, несанкціоновані дії з інформацією, зловживання впливом). Суд обрав запобіжний захід − тримання під вартою без права застави.

Окремо правоохоронці провели обшуки в ТЦК та СП Одеської області. Перевіряється причетність посадових осіб.

