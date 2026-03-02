14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
10:33  02 березня
У Києві посеред дня викрали людину
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 13:51

Результат системної підтримки: Боксерка клуба "SMK-SPORT" Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026

02 березня 2026, 13:51
Читайте также на русском языке
Ганна Охота – срібна призерка STRANDJA-2026
Читайте также
на русском языке

У столиці Болгарії Софії закінчився Міжнароднийтурнір класу А "STRANDJA" 2026. За підсумками змагань боксерка Ганна Охота, яка представляє клуб "SMK-SPORT", у складі Національної збірної України здобула срібну медаль

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова, передає RegioNews.

Турнір "STRANDJA" є одним з найстаріших у світі і високо цінується серед професійних боксерів. Цього разу в змаганнях взяли участь спортсмени з 32 країн, серед яких була і збірна України. В її складі виступала Ганна Охота, яка представляє клуб "SMK-SPORT", що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

На шляху до фіналу турніру в напружених поєдинках українська боксерка перемогла Айгерім Саттібаєву з Казахстану, а в півфіналі – представницю Монголії Номундарі Енх-Амгалан. Фінальний поєдинок був дуже напруженим, де у ваговій категорії до 48 кг Ганна Охота зустрічалася з боксеркою з Узбекистану Сабіною Бобокуловою. Зрештою за підсумками турніру Ганна Охота стала срібною призеркою.

"Срібло нашої боксерки з "SMK-SPORT" в складі Національної збірної - це приголомшливий успіх! Вітаємо Ганну з цим блискучим результатом, адже подібні змагання є підготовчими етапами до Олімпійських ігор і сподіваємося, що Ганна Охота гідно представлятиме Україну й надалі. Ми у свою чергу докладемо максимальні зусилля задля розвитку боксу в Україні, розвиваючи клуби "SMK-SPORT", де може займатися кожна дитина абсолютно безкоштовно", – зазначив меценат та засновник однойменного Благодійного фонду Денис Парамонов.

Нагадаємо, восени 2025 року боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу "SMK-SPORT", що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

Також Ганна Охота була визнана найкращою боксеркою вересня в Україні в 2025 році. Таке почесне звання ій надали у Федерації боксу України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
турнір медаль спорт бокс Денис Парамонов підтримка благодійні фонди меценат Ганна Охота
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 12:14
Українська збірна на зимових Олімпійських іграх не здобула жодної медалі
21 лютого 2026, 13:36
Скелетоніста Гераскевича "сватали" у "Холостяк", але його серце вже зайняте
20 лютого 2026, 20:40
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Били та катували паяльником: у Кривому Розі до суду передали справу викрадачів підприємця
02 березня 2026, 15:36
На Закарпатті поліція затримала кримінального авторитета "Москаля" та вилучила арсенал зброї
02 березня 2026, 15:15
Мільйони готівки та ювелірка: у Вінниці лікарок викрили на незаконному оформленні інвалідності
02 березня 2026, 14:53
Автівка став некерованою: подробиці ДТП на Рівненщині, в якій загинуло подружжя
02 березня 2026, 14:34
СБУ зірвала теракт у Харкові: затримано 16-річного агента російської розвідки
02 березня 2026, 14:31
В Одесі представники ГО "Україна − це матір" щомісяця заробляли 30 млн грн на ухилянтах
02 березня 2026, 14:18
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
02 березня 2026, 14:06
Зеленський про переговори з РФ: зустріч в Абу-Дабі поки не переноситься
02 березня 2026, 13:40
У Житомирі судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця за напад на інкасаторів
02 березня 2026, 13:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »