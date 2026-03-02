Результат системної підтримки: Боксерка клуба "SMK-SPORT" Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026

Ганна Охота – срібна призерка STRANDJA-2026

У столиці Болгарії Софії закінчився Міжнароднийтурнір класу А "STRANDJA" 2026. За підсумками змагань боксерка Ганна Охота, яка представляє клуб "SMK-SPORT", у складі Національної збірної України здобула срібну медаль

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова, передає RegioNews.

Турнір "STRANDJA" є одним з найстаріших у світі і високо цінується серед професійних боксерів. Цього разу в змаганнях взяли участь спортсмени з 32 країн, серед яких була і збірна України. В її складі виступала Ганна Охота, яка представляє клуб "SMK-SPORT", що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

На шляху до фіналу турніру в напружених поєдинках українська боксерка перемогла Айгерім Саттібаєву з Казахстану, а в півфіналі – представницю Монголії Номундарі Енх-Амгалан. Фінальний поєдинок був дуже напруженим, де у ваговій категорії до 48 кг Ганна Охота зустрічалася з боксеркою з Узбекистану Сабіною Бобокуловою. Зрештою за підсумками турніру Ганна Охота стала срібною призеркою.

"Срібло нашої боксерки з "SMK-SPORT" в складі Національної збірної - це приголомшливий успіх! Вітаємо Ганну з цим блискучим результатом, адже подібні змагання є підготовчими етапами до Олімпійських ігор і сподіваємося, що Ганна Охота гідно представлятиме Україну й надалі. Ми у свою чергу докладемо максимальні зусилля задля розвитку боксу в Україні, розвиваючи клуби "SMK-SPORT", де може займатися кожна дитина абсолютно безкоштовно", – зазначив меценат та засновник однойменного Благодійного фонду Денис Парамонов.

Нагадаємо, восени 2025 року боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу "SMK-SPORT", що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

Також Ганна Охота була визнана найкращою боксеркою вересня в Україні в 2025 році. Таке почесне звання ій надали у Федерації боксу України.