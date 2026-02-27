12:49  27 лютого
Ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть 41-річного чоловіка
10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
27 лютого 2026, 12:46

У Чернігові двох військових засудили за вибух гранати на ярмарку, де постраждали діти

27 лютого 2026, 12:46
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Деснянський районний суд Чернігова визнав винними двох військовослужбовців, дії яких у вересні 2022 року призвели до вибуху боєприпасу під час міського ярмарку

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Суд призначив одному з них 5 років позбавлення волі, іншому – 6 років. Обох засудили за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю та боєприпасами, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що військові демонстрували цивільним зразки зброї та боєприпасів. Один із них виклав на демонстраційний стіл реактивну протитанкову гранату, яка не перебувала на обліку та не пройшла належної перевірки, і не контролював небезпечний предмет.

Інший військовослужбовець перевів гранату в бойове положення та передав її малолітній дитині, дозволивши натиснути на спусковий механізм. Внаслідок цього пролунав вибух.

У результаті поранення отримали п'ятеро людей, серед них чотири малолітні діти, одна дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Решта потерпілих отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Дніпрі військовий кинув бойову гранату біля багатоповерхового будинку. Інцидент стався в грудні минулого року. Військовий визнав провину та розкаявся.

Раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.

