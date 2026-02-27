12:49  27 лютого
Ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть 41-річного чоловіка
10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
27 лютого 2026, 11:55

На Росії серед студентів університетів вербують солдат на війну проти України

27 лютого 2026, 11:55
Фото з відкритих джерел
У російських медіа поширюють інформацію про запровадження для вишів щомісячних квот на відправку студентів на війну. Таким чином російська Міноборони закликає студентів йти на війну проти України

Про це повідомляє поліція Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Зазначається, що для Далекосхідного федерального університету це квота на 32 особи за лютий, також формуються списки із сотень "перспективних" студентів, потенційно придатних до служби.

При цьому зазначається, що університети в РФ масово агітують підписувати контракти. За це студентам обіцяють академічну відпустку на час служби, а подекуди навіть грошову винагороду.

"Використання університетів як майданчиків для вербування є проявом прихованої мобілізації. кремль підпорядковує всі цивільні інституції військовим потребам держави, тим самим вчергове підтверджуючи довгостроковий курс рф на продовження війни", - кажуть в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють окремі загони при "МВС", завданням яких будуть фільтраційні дії місцевого населення.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
