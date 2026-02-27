На Росії серед студентів університетів вербують солдат на війну проти України

Фото з відкритих джерел

У російських медіа поширюють інформацію про запровадження для вишів щомісячних квот на відправку студентів на війну. Таким чином російська Міноборони закликає студентів йти на війну проти України

Про це повідомляє поліція Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Зазначається, що для Далекосхідного федерального університету це квота на 32 особи за лютий, також формуються списки із сотень "перспективних" студентів, потенційно придатних до служби.

При цьому зазначається, що університети в РФ масово агітують підписувати контракти. За це студентам обіцяють академічну відпустку на час служби, а подекуди навіть грошову винагороду.

"Використання університетів як майданчиків для вербування є проявом прихованої мобілізації. кремль підпорядковує всі цивільні інституції військовим потребам держави, тим самим вчергове підтверджуючи довгостроковий курс рф на продовження війни", - кажуть в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють окремі загони при "МВС", завданням яких будуть фільтраційні дії місцевого населення.