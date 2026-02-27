На Київщині жінка, яка сама гуляла з собакою, вдарила безпритульну тварину

Фото: Нацполіція

У Київській області перевіряють інформацію щодо жорстокого поводження з твариною у Броварах. Правоохоронці закликають можливих свідків зв'язатися з поліцією

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли публікацію про інцидент, який стався на велиці Грушевського в Броварах. За словами очевидців, безпритульний пес підійшов до домашнього улюленця. Тоді власниця останнього вдарила безпритульну тварину.

"Наразі поліцейські здійснюють перевірку за вказаним фактом, встановлюють обставини та учасників події, після чого буде надано відповідну правову оцінку. Якщо ви стали свідком події або володієте додатковою інформацією, просимо звернутися до поліції або повідомити на спецлінію 102", - повідомили в поліції.

