18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 14:07

На Дністрі затримали "плавців": двоє киян у гідрокостюмах намагалися втекти до Молдови

23 лютого 2026, 14:07
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Вінниччині прикордонники зупинили двох мешканців Києва, які планували вплав дістатися сусідньої країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіки віком 25 та 29 років ретельно готувалися до "експедиції": вони об'їхали блокпости, щоб дістатися прикордонної смуги, одягли гідрокостюми, а особисті речі запакували у водонепроникні гермомішки та рюкзаки.

Втеча закінчилася посеред річки. Прикордонники на катері помітили порушників безпосередньо під час запливу та перехопили їх посеред Дністра. До Молдови чоловіки так і не дісталися.

За спробу незаконного перетину кордону на киян склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті біля кордону з Румунією затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України, а також їхнього провідника.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники затримання Вінницька область ухилянти втеча від мобілізації втеча за кордон
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Десятки тисяч "зеленими" за бронювання: у Києві працівника СБУ викрили на схемі для ухилянтів
23 лютого 2026, 18:55
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »