Фото: ДПСУ

На Вінниччині прикордонники зупинили двох мешканців Києва, які планували вплав дістатися сусідньої країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіки віком 25 та 29 років ретельно готувалися до "експедиції": вони об'їхали блокпости, щоб дістатися прикордонної смуги, одягли гідрокостюми, а особисті речі запакували у водонепроникні гермомішки та рюкзаки.

Втеча закінчилася посеред річки. Прикордонники на катері помітили порушників безпосередньо під час запливу та перехопили їх посеред Дністра. До Молдови чоловіки так і не дісталися.

За спробу незаконного перетину кордону на киян склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті біля кордону з Румунією затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України, а також їхнього провідника.