Фото: скриншот

Зранку 23 лютого російські військові завдали ударів по Корабельному та Дніпровському районам Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Окупанти цілеспрямовано вдарили по подвірʼю житлового будинку, в якому проживає літня родина. Внаслідок "прильоту” в оселі вибиті шибки, пошкоджені фасад й кімнати, а також огорожа.

Чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Постраждалий перебуває під наглядом лікарів.

Крім того, через російський обстріл у Дніпровському районі міста смертельні поранення дістав 47-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 23 лютого ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини, є постраждалі.