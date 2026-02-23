18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 12:42

СБУ викрила ще сімох ворожих агітаторів, серед них – працівник оборонного заводу

23 лютого 2026, 12:42
Фото: СБУ
СБУ затримала ще сімох прокремлівських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти України, закликали до масованих обстрілів українських міст та повної окупації країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

У Києві кіберфахівці СБУ викрили 28-річного мешканця столиці, який ухилявся від мобілізації та підбурював людей захоплювати органи державної влади. Для поширення протиправних закликів фігурант використовував анонімні сторінки в Інстаграмі й Тредсі.

Зловмисника затримали в будинку його батьків на Сумщині, куди він втік зі столиці, щоб "залягти на дно".

На Житомирщині заблокували підривну діяльність ще одного фігуранта. Ним виявився 60-річний прихильник рашизму, який у чатах Телеграм-каналів закликав до геноциду українського народу та чекав на повне захоплення нашої держави.

Задокументовано, як зловмисник у своїх коментарях агітував окупантів зруйнувати Київ та інші українські міста за допомогою масованих повітряних атак по нашій державі.

У Вінницькій області затримали організаторів підпільного осередку фейкового "народовладдя". Двоє місцевих чоловіків та жінка створили свій Телеграм-канал, де закликали до повалення конституційного ладу в Україні та захоплення держустанов.

Крім того, фігуранти у нелегальній типографії випускали багатотисячним накладом імпровізовану газету з ворожою пропагандою, яку розповсюджували по всій території України.

У Запоріжжі затримали працівника оборонного підприємства, який у чатах Телеграм-каналів виправдовував російські бомбардування прифронтового міста і закликав до його окупації.

На Черкащині підозру отримав ще один ворожий інтернет-агітатор, який поширював фейки про воїнів Сил оборони та оперативну ситуацію на передовій. Зловмисником виявився громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Зловмисникам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух". Пʼятьох організаторів ворожих осередків затримали під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

