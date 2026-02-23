18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 13:32

Незаконні рубки у нацпарку на Черкащині: трьом інспекторам оголосили підозру

23 лютого 2026, 13:32
Фото: ДБР
Правоохоронці повідомили про підозру трьом інспекторам з охорони природно-заповідного фонду національного природного парку "Білоозерський" у Черкаський області, які допустили незаконні рубки на ввірених їм територіях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Упродовж 2024 року фігуранти неналежно виконували покладені на них службові обов’язки та не забезпечили належного контролю за станом охорони ввірених територій.

У результаті невстановлені особи змогли незаконно зрубати в нацпарку 44 дерева цінних порід. Своєю чергою посадовці не вжили своєчасних заходів реагування на правопорушення.

Завдані державі збитки становлять майже 7 млн гривень. Цю суму розрахували за методикою для незаконних рубок на заповідних територіях.

Інспекторам повідомили про підозру у службовій недбалості, яка заподіяла тяжкі наслідки (чч. 1, 2 ст. 367 КК України). Їм загрожує до 5 років тюрми.

Слідчі подали клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді застави та їхнє відсторонення від роботи.

Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

