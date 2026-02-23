Зеленський заявив, що Росія вже розпочала третю світову війну – інтерв'ю BBC

Фото: О

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже розпочала третю світову війну, і єдиною відповіддю на це має стати сильний військовий та економічний тиск, щоб змусити Путіна відступити

Про це глава держви сказав в інтерв'ю ВВС, передає RegioNews.

"Я вважаю, що Путін уже розпочав війну. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити. Не тому, що Росія не повинна перемогти, а тому що Росія хоче нав'язати світу інший спосіб життя і змінити те життя, яке люди обрали для себе", – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна сьогодні фактично стримує цю війну, не дозволяючи їй перерости у повномасштабний глобальний конфлікт.

"Зупинити Путіна сьогодні і не допустити окупації України – це перемога для всього світу, бо Путін не зупиниться на Україні," – підкреслив Зеленський.

Як відомо, президент Зеленський також заявив, що Україна не погодиться віддавати території в обмін на припинення вогню, бо російський диктатор Путін не збирається закінчувати війну.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися