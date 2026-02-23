18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 13:15

Рвана рана та сім швів: на Дніпропетровщині судили жінку, яка покусала чоловіка

23 лютого 2026, 13:15
Ілюстративне фото
На Дніпропетровщині розглянули справу жінки, яка під час сварки покусала чоловіка. Це закінчилось тим, що він опинився в лікарні із рваною раною носа та сімома швами

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що жінка працює електрослюсарем на шахті та виховує двох малолітніх дітей. Вночі жінка та чоловік посварились біля його будинку. Вона разом із подругою прийшла до двору знайомого, де між ними продовжилась сварка. Тоді вона дала потерпілому кілька ляпасів, після чого, схопивши його за вуха та притягнувши до себе, вкусила за кінчик носа. Потерпілий викликав швидку допомогу, у лікарні йому наклали сім швів.

Судово-медична експертиза показала рвану рану носа, що належить до легких тілесних ушкоджень і спричинила короткочасний розлад здоров’я тривалістю понад шість, але не більше 21 дня.

За словами жінки, чоловік нібито вдарив її в ніс, після чого вона ненавмисно травмувала його. При цьому потерпілий зазначив, що він лише відштовхнув її. Свідок фізичної агресії з боку чоловіка не бачив.

Суд призначив жінці штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 грн.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку. Внаслідок вибуху вона отримала травми. Правоохоронці знайшли чоловіка в його будинку, коли він був без свідомості. Розпочато кримінальне провадження.

