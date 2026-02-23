Фото: поліція

Подія трапилася пізно ввечері 22 лютого в готелі на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між 38-річним іноземцем, який заселявся до готелю, та 42-річним киянином, який перебував там на одному із заходів, стався конфлікт. Під час суперечки пʼяний зловмисник завдав чоловікові численних ударів руками та ногами по голові.

Потерпілого госпіталізували. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Від отриманих травм чоловік втратив око.

Правоохоронці затримали фігуранта, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.