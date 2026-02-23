18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 11:55

Через атаки РФ знеструмлені чотири області: діють графіки відключень

23 лютого 2026, 11:55
Фото: "Укренерго"
Станом на ранок 23 лютого внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

За даними компанії, там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

На Одещині також продовжуються відновлювальні роботи після попередніх російських атак.

Водночас споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка на 7,5% нижче, ніж у попередній робочий день – 20 лютого. В "Укренерго" пояснюють це підвищенням температури повітря в більшості регіонів, а також застосуванням додаткових обмежень в окремих областях.

Через наслідки масованих атак у більшості регіонів діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення. В окремих областях застосовуються аварійні відключення.

В "Укренерго" закликали українців ощадливо споживати електроенергію, обмежити використання потужних приладів і за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди".

