Незаконно вивіз цивільних із Київщини: ексвійськового засуджено на 15 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишній військовослужбовець, який у 2014 році перейшов на бік Росії, отримав 15 років позбавлення волі за державну зраду та порушення законів і звичаїв війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У березні 2022 року в селі Хочева Вишгородського району він разом із трьома військовими РФ, погрожуючи зброєю, затримав двох місцевих жителів, один із яких був неповнолітнім. Затриманих силоміць вивезли з тимчасово окупованої території Київщини.

Неповнолітнього доправили до дитячого закладу у Мозирі (Білорусь), де його згодом вдалося повернути додому. Іншого потерпілого перевезли до Росії, де він і нині перебуває у в’язниці.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину колишнього українського військового.

Іванківський районний суд Київської області призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, прокурори завершили розслідування щодо ексзаступника секретаря РНБО та ексвіцепрем'єра, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду. Правоохоронці не називають імені посадовця, але, за інформацією з відкритих джерел, йдеться про Володимира Сівковича.