18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 10:55

Незаконно вивіз цивільних із Київщини: ексвійськового засуджено на 15 років

23 лютого 2026, 10:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишній військовослужбовець, який у 2014 році перейшов на бік Росії, отримав 15 років позбавлення волі за державну зраду та порушення законів і звичаїв війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У березні 2022 року в селі Хочева Вишгородського району він разом із трьома військовими РФ, погрожуючи зброєю, затримав двох місцевих жителів, один із яких був неповнолітнім. Затриманих силоміць вивезли з тимчасово окупованої території Київщини.

Неповнолітнього доправили до дитячого закладу у Мозирі (Білорусь), де його згодом вдалося повернути додому. Іншого потерпілого перевезли до Росії, де він і нині перебуває у в’язниці.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину колишнього українського військового.

Іванківський районний суд Київської області призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, прокурори завершили розслідування щодо ексзаступника секретаря РНБО та ексвіцепрем'єра, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду. Правоохоронці не називають імені посадовця, але, за інформацією з відкритих джерел, йдеться про Володимира Сівковича.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Росія війна Київська область держзрада цивільні ексвійськовий
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 09:19
Окупанти мілітаризують молодь: у Луганську проводять "змагання" з дронів
23 лютого 2026, 07:56
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову: що відомо про наслідки
23 лютого 2026, 07:54
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15
Нардеп із Харківщини заявив, що Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність
23 лютого 2026, 16:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »