08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
08:16  17 лютого
На Рівненщині дезертир, який стріляв у поліцейських, перебуватиме під вартою
18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
17 лютого 2026, 07:54

Переговори в Женеві: Трамп сказав, чого очікує від України

17 лютого 2026, 07:54
Фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше долучитися до переговорного процесу у Женеві

Про це йдеться в аудіозаписі його відповіді на запитання журналістів, який опублікува Білий дім, передає RegioNews.

За його словами, переговори пройдуть "дуже просто", і важливо, щоб українська сторона швидко сіла за стіл переговорів.

"Це будуть важливі переговори. І все буде… досить просто: Україні варто якомога швидше сісти за стіл переговорів. Це все, що я можу сказати. Ми хочемо, щоб вони це зробили", – сказав Трамп.

Нагадаємо, українська делегація вже прибула до Швейцарії для тристоронніх переговорів із США та РФ.

Новий раунд переговорів між США, Україною та Росією відбудеться у Женеві 17-18 лютого.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офіс Президента Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолить помічник президента Володимир Мединський.

Читайте також: Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи

В Україні на понад чверть зросла кількість загиблих від ударів РФ мирних жителів
16 лютого 2026, 23:01
Українська делегація прибула до Швейцарії для тристоронніх переговорів із США та РФ
16 лютого 2026, 22:02
Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині
16 лютого 2026, 21:12
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
