Переговори в Женеві: Трамп сказав, чого очікує від України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше долучитися до переговорного процесу у Женеві

Про це йдеться в аудіозаписі його відповіді на запитання журналістів, який опублікува Білий дім, передає RegioNews.

За його словами, переговори пройдуть "дуже просто", і важливо, щоб українська сторона швидко сіла за стіл переговорів.

"Це будуть важливі переговори. І все буде… досить просто: Україні варто якомога швидше сісти за стіл переговорів. Це все, що я можу сказати. Ми хочемо, щоб вони це зробили", – сказав Трамп.

Нагадаємо, українська делегація вже прибула до Швейцарії для тристоронніх переговорів із США та РФ.

Новий раунд переговорів між США, Україною та Росією відбудеться у Женеві 17-18 лютого.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офіс Президента Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолить помічник президента Володимир Мединський.

