Ворог атакував Одесу: тривога в місті лунала 6 разів, троє постраждалих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одесі внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житловий будинок

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, двоє чоловіків, 62 та 65 років, госпіталізовані: один у важкому стані, інший середнього ступеня тяжкості. Ще одній жінці надано допомогу на місці.

Ворог пошкодив об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – постраждали магазин та станція технічного обслуговування автомобілів.

Всі відповідні служби працюють на місцях.

Лисак додав, що цієї ночі в Одесі повітряна тривога була оголошена шість разів.

Нагадаємо, вранці 17 лютого російські війська розпочали масовану ракетну атаку на територію України. По всій країні оголошено повітряну тривогу. За інформацією військових, швидкісні повітряні цілі зафіксовано на Сумщині та заході країни.