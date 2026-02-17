08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
08:16  17 лютого
На Рівненщині дезертир, який стріляв у поліцейських, перебуватиме під вартою
18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
17 лютого 2026, 07:18

Ворог атакував Одесу: тривога в місті лунала 6 разів, троє постраждалих

17 лютого 2026, 07:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житловий будинок

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, двоє чоловіків, 62 та 65 років, госпіталізовані: один у важкому стані, інший середнього ступеня тяжкості. Ще одній жінці надано допомогу на місці.

Ворог пошкодив об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – постраждали магазин та станція технічного обслуговування автомобілів.

Всі відповідні служби працюють на місцях.

Лисак додав, що цієї ночі в Одесі повітряна тривога була оголошена шість разів.

Нагадаємо, вранці 17 лютого російські війська розпочали масовану ракетну атаку на територію України. По всій країні оголошено повітряну тривогу. За інформацією військових, швидкісні повітряні цілі зафіксовано на Сумщині та заході країни.

В Україні на понад чверть зросла кількість загиблих від ударів РФ мирних жителів
16 лютого 2026, 23:01
Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині
16 лютого 2026, 21:12
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Масована атака на Україну: ППО збила 25 ракет та 367 дронів
17 лютого 2026, 09:58
Дніпро, Кривий Ріг і Нікополь під ударом: пошкоджені будинки та авто
17 лютого 2026, 09:36
САП проситиме для екс-міністра Галущенка 425 млн грн застави
17 лютого 2026, 09:12
Підпал 7 авто на замовлення: у Києві поліцейські затримали підозрюваного
17 лютого 2026, 08:57
Незаконне збагачення: НАБУ і САП завершили справу топпосадовця СБУ
17 лютого 2026, 08:44
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
17 лютого 2026, 08:39
На Рівненщині дезертир, який стріляв у поліцейських, перебуватиме під вартою
17 лютого 2026, 08:16
Генштаб ЗСУ: втрати окупантів за добу – 890 осіб та 80 одиниць техніки
17 лютого 2026, 08:10
Переговори в Женеві: Трамп сказав, чого очікує від України
17 лютого 2026, 07:54
У Дніпрі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа
17 лютого 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
