08:39  17 февраля
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом
08:16  17 февраля
В Ровенской области дезертир, стрелявший в полицейских, будет находиться под стражей
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2026, 07:54

Переговоры в Женеве: Трамп сказал, чего ожидает от Украины

17 февраля 2026, 07:54
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее присоединиться к переговорному процессу в Женеве

Об этом говорится в аудиозаписи его ответа на вопрос журналистов, который опубликовал Белый дом, передает RegioNews.

По его словам, переговоры пройдут "очень просто", и важно, чтобы украинская сторона быстро села за стол переговоров.

"Это будут важные переговоры. И все будет… достаточно просто: Украине стоит поскорее сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать. Мы хотим, чтобы они это сделали", – сказал Трамп.

Напомним, украинская делегация уже прибыла в Швейцарию для трехсторонних переговоров с США и РФ.

Новый раунд переговоров между США, Украиной и Россией состоится в Женеве 17-18 февраля.

В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офис Президента Кирилл Буданов , начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия , первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Читайте также: Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США война Швейцария Женева мир мирные переговоры Трамп
В Украине более чем на четверть выросло количество погибших от ударов РФ мирных жителей
16 февраля 2026, 23:01
Украинская делегация прибыла в Швейцарию для трехсторонних переговоров с США и РФ
16 февраля 2026, 22:02
Россияне почти полностью захватили Мирноград в Донецкой области
16 февраля 2026, 21:12
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Вражеский дрон атаковал авто работников Славянской ТЭС: трое погибших
17 февраля 2026, 11:39
Российская армия нанесла удары по Прикарпатью: детали от ОВА
17 февраля 2026, 11:16
Россия должна отвечать за агрессию против Украины – Зеленский
17 февраля 2026, 10:55
В Николаеве правоохранитель за деньги освобождал мобилизованных из ТЦК
17 февраля 2026, 10:33
Сумщина под обстрелами РФ: погибла женщина, еще шесть человек пострадали
17 февраля 2026, 10:21
Массированная атака на Украину: ПВО сбила 25 ракет и 367 дронов
17 февраля 2026, 09:58
Днепр, Кривой Рог и Никополь под ударом: повреждены дома и авто
17 февраля 2026, 09:36
САП будет просить для экс-министра Галущенко 425 млн грн залога
17 февраля 2026, 09:12
Поджог 7 автомобилей на заказ: в Киеве полицейские задержали подозреваемого
17 февраля 2026, 08:57
Незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили дело топ-чиновника СБУ
17 февраля 2026, 08:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »