Переговоры в Женеве: Трамп сказал, чего ожидает от Украины

Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее присоединиться к переговорному процессу в Женеве

Об этом говорится в аудиозаписи его ответа на вопрос журналистов, который опубликовал Белый дом, передает RegioNews.

По его словам, переговоры пройдут "очень просто", и важно, чтобы украинская сторона быстро села за стол переговоров.

"Это будут важные переговоры. И все будет… достаточно просто: Украине стоит поскорее сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать. Мы хотим, чтобы они это сделали", – сказал Трамп.

Напомним, украинская делегация уже прибыла в Швейцарию для трехсторонних переговоров с США и РФ.

Новый раунд переговоров между США, Украиной и Россией состоится в Женеве 17-18 февраля.

В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офис Президента Кирилл Буданов , начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия , первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Читайте также: Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы