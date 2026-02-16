Украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с США и РФ – Буданов

Фото: Telegram/Кирилл Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву

Об этом говорится в его сообщении в соцсетях, передает RegioNews.

"На пути в Женеву. Впереди следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", – написал Буданов.

Также Буданов опубликовал фото возле поезда с коллегами, с которыми следует следующий раунд переговоров с представителями США и России.

Как известно, следующий раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине состоится в Швейцарии 17-18 февраля.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал самый большой компромисс, на который Украина уже пошла в переговорах с РФ.

Ранее Трамп призвал Зеленского к действиям в мирном процессе между Украиной и РФ. Также президент США заявил, что украинская сторона тормозит мирный процесс.

Мирные переговоры в Абу-Даби

В период 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) прошли переговоры с участием представителей Украины, США и России. Длительность обсуждений составляла около пяти часов.

Украинскую команду в Абу-Даби представляли: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОП Александр Бевз.

