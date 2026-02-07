16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2026, 11:47

Зеленський повідомив, де відбудеться наступна зустріч України та РФ

07 лютого 2026, 11:47
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

Сполучені Штати запропонували Україні та РФ провести наступний раунд переговорів у Маямі. Українська сторона вже підтвердила свою участь

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Президент України розповів, що говорив із переговорною групою після усіх зустрічей в Абу-Дабі.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – повідомив Зеленський.

Також США запропонували обом сторонам знову підтримати ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо припинення ударів по енергетиці.

Раніше Зеленський заявив, що завершення бойових дій є головним пріоритетом для України і висловив сподівання, що миру вдасться досягти упродовж року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США політика Володимир Зеленський перемовини
Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення
06 лютого 2026, 19:57
Другий день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі: що відомо
05 лютого 2026, 09:57
Зеленський назвав втрати України у війні з РФ
04 лютого 2026, 22:17
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »