Зеленський повідомив, де відбудеться наступна зустріч України та РФ
Сполучені Штати запропонували Україні та РФ провести наступний раунд переговорів у Маямі. Українська сторона вже підтвердила свою участь
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Президент України розповів, що говорив із переговорною групою після усіх зустрічей в Абу-Дабі.
"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – повідомив Зеленський.
Також США запропонували обом сторонам знову підтримати ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо припинення ударів по енергетиці.
Раніше Зеленський заявив, що завершення бойових дій є головним пріоритетом для України і висловив сподівання, що миру вдасться досягти упродовж року.