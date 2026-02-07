Зеленський повідомив, де відбудеться наступна зустріч України та РФ

фото: Офіс Президента України

Сполучені Штати запропонували Україні та РФ провести наступний раунд переговорів у Маямі. Українська сторона вже підтвердила свою участь

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Президент України розповів, що говорив із переговорною групою після усіх зустрічей в Абу-Дабі.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – повідомив Зеленський.

Також США запропонували обом сторонам знову підтримати ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо припинення ударів по енергетиці.

Раніше Зеленський заявив, що завершення бойових дій є головним пріоритетом для України і висловив сподівання, що миру вдасться досягти упродовж року.