Правоохоронці запобігли новим спробам агентурного проникнення ФСБ у Сили оборони. У Рівному затримали російського шпигуна, який намагався вистежити партизанське підпілля Сил спеціальних операцій (ССО)

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисником виявився 28-річний громадянин РФ. У 2018-2019 роках він проходив військову службу як розвідник російської воєнної розвідки.

За даними розслідування, фігурант прибув до Рівного у 2021 році під виглядом пересічного жителя Красноярського краю РФ, який має українських родичів. Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати "всередині" цього підрозділу.

Зокрема, агент намагався отримати персональні дані військових ССО та передати росіянам через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Крім того, фігуранта цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до підготовки і проведення спецоперацій.

Військова контррозвідка СБУ викрила шпигуна, покроково задокументувала його підривну діяльність і затримала "на гарячому" на завершальному етапі спецоперації.

Разом з тим, під час обшуку у фігуранта зайшли військовий формений одяг РФ і документи країни-агресора.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 114 КК України (шпигунство).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили ще одного агента російської воєнної розвідки у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізованийдо однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку.