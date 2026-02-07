Росія випустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій атаці. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях. У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині. У деяких регіонах продовжують працювати сили ППО", – йдеться у повідомленні.

Президент України зазначив, що кожного дня РФ може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари.

Також він закликав партнерів передати Силам оборони ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем.

Нагадаємо, у суботу, 7 лютого, Росія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. Внаслідок атаки багато регіонів залишились без електропостачання.