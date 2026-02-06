Фото: ОВА

В ніч на 6 лютого російські окупанти били по Синельниківському та Нікопольському районам

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська, Покровська громади Синельниківського району. Росіяни застосовували БпЛА та КАБи.

Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Виникли пожежі. Зруйновані дві приватні оселі, шість – пошкоджені. Також понівечені шість двоповерхових багатоквартирних будинків, господарська споруда, гараж.

Продовжувалися атаки на Нікопольщину – райцентр і Покровську громаду. Росіяни гатили з артилерії та FPV-дронами. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда і газогін.

Нагадаємо, зранку 6 лютого внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинули двоє людей. Росіяни вдарили безпілотником по Вільнянську.