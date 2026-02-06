На Рівненщині двоє людей потрапили до реанімації через отруєння чадним газом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селищі Млинів Рівненської області двоє людей потрапили до реанімації внаслідок отруєння чадним газом

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що жінку 1959 року народження і чоловіка 1981 року народження виявили у власному будинку.

"Надзвичайники оперативно прибули на місце та відчинили зачинений житловий будинок, у якому виявили жінку 1959 року народження та чоловіка 1981 року народження. Обоє потребували невідкладної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих передали бригаді екстреної медичної допомоги. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення з діагнозом "отруєння чадним газом".

Рятувальники вкотре наголошують: чадний газ не має ні кольору, ні запаху, проте є смертельно небезпечним.

