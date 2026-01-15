08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 07:10

Армія РФ просунулася біля трьох населенних пунктів на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

15 січня 2026, 07:10
Читайте также на русском языке
Мапа DeepState
Читайте также
на русском языке

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на сході України

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив DeepState, передає RegioNews.

За даними анатлітиків, противник просунувся в районі населених пунктів Залізнянське та Яблунівка у Донецькій області.

Крім того, зафіксовано просування в районі Степногірська у Запорізькій області.

Нагадаємо, напередодні аналітики повідомили, що російські війська також просунулись в окремих районах Харківської області. Зокрема, в районі Лазової.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна армія Донецька область Запорізька область російська армія DeepState
На Сумщині російський дрон атакував автомобіль евакуаційної групи
14 січня 2026, 22:03
На Київщині знищили бойову частину ворожого дрона
14 січня 2026, 13:05
Удар по Києву: дрон влучив у 16-поверхівку на Оболоні
14 січня 2026, 08:07
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Житомирщині росіяни атакувала критичну інфраструктуру
15 січня 2026, 08:48
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 08:36
За $12 тисяч – фіктивна інвалідність: ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини
15 січня 2026, 08:18
У Соломʼянському районі Києва уламки дрона влучили у 15-поверховий будинок
15 січня 2026, 08:05
Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду
15 січня 2026, 07:56
Війська РФ атакували два райони Дніпропетровщини: є пошкодження
15 січня 2026, 07:53
У Львові російський дрон поцілив у дитячий майданчик
15 січня 2026, 07:35
Українські оборонці ліквідували ще 1150 окупантів та 84 ворожі артсистеми
15 січня 2026, 07:24
У Львові пролунали вибухи – міський голова
15 січня 2026, 06:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »