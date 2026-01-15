Армія РФ просунулася біля трьох населенних пунктів на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

Мапа DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на сході України

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив DeepState, передає RegioNews.

За даними анатлітиків, противник просунувся в районі населених пунктів Залізнянське та Яблунівка у Донецькій області.

Крім того, зафіксовано просування в районі Степногірська у Запорізькій області.

Нагадаємо, напередодні аналітики повідомили, що російські війська також просунулись в окремих районах Харківської області. Зокрема, в районі Лазової.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися