Армія РФ просунулася біля трьох населенних пунктів на Донеччині та Запоріжжі – DeepState
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на сході України
Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив DeepState, передає RegioNews.
За даними анатлітиків, противник просунувся в районі населених пунктів Залізнянське та Яблунівка у Донецькій області.
Крім того, зафіксовано просування в районі Степногірська у Запорізькій області.
Нагадаємо, напередодні аналітики повідомили, що російські війська також просунулись в окремих районах Харківської області. Зокрема, в районі Лазової.
Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
На Сумщині російський дрон атакував автомобіль евакуаційної групиВсі новини »
14 січня 2026, 22:03На Київщині знищили бойову частину ворожого дрона
14 січня 2026, 13:05Удар по Києву: дрон влучив у 16-поверхівку на Оболоні
14 січня 2026, 08:07
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Житомирщині росіяни атакувала критичну інфраструктуру
15 січня 2026, 08:48На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 08:36За $12 тисяч – фіктивна інвалідність: ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини
15 січня 2026, 08:18У Соломʼянському районі Києва уламки дрона влучили у 15-поверховий будинок
15 січня 2026, 08:05Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду
15 січня 2026, 07:56Війська РФ атакували два райони Дніпропетровщини: є пошкодження
15 січня 2026, 07:53У Львові російський дрон поцілив у дитячий майданчик
15 січня 2026, 07:35Українські оборонці ліквідували ще 1150 окупантів та 84 ворожі артсистеми
15 січня 2026, 07:24У Львові пролунали вибухи – міський голова
15 січня 2026, 06:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »