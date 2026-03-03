Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби. Його виявили після публічних глузувань з народного меморіалу загиблих Героїв на Майдані Незалежності в центрі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Під час спілкування зі слідчими фігурант – військовий, який втік з частини на Миколаївщині та переховувався у столиці – публічно попросив вибачення за свої дії.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільному залишенні військової частини). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, наприкінці лютого в соцмережах зʼявилося відео, на якому чоловік зневажливо висловлювався щодо національних символів, встановлених на Майдані на вшанування пам’яті загиблих захисників, та вимагав їх прибрати. Після розголосу чоловік намагався змінити зовнішність, однак це не допомогло йому уникнути відповідальності.