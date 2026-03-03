Фото: поліція

Правоохоронці викрили в Івано-Франківську трьох місцевих мешканців, які за підробленими документами переоформили чужу квартиру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Аферисти планували перепродати квартиру в одному з будинків в обласному центрі. Житло перебувало у спільній власності двох людей: одна зі співвласниць померла, інший перебуває у вʼязниці.

Слідство встановило, що чоловіки віком 46, 49 та 51 рік розрахували, що законні власники не зможуть захистити майно. Вони підшукали підставну особу та виготовили на неї пакет фальшивих документів: довідку та свідоцтво про право власності нібито 1997 року видачі. На основі підробок фігуранти отримали новий техпаспорт і внесли зміни до державного реєстру.

Отримавши контроль над квартирою, фігуранти одразу почали там ремонт та готували її на продаж. Згідно з висновком експертів, ринкова вартість помешкання становить щонайменше 2,3 мільйона гривень.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків вдома та в автомобілях шахраїв. Вилучили 24 телефони із SIM-картами, комп’ютерну техніку з даними про махінації, копії документів, довіреності, чорнові записи, квитанції, гроші, банківські картки та інші матеріали, що свідчать про підготовку та супровід незаконних оборудок з нерухомістю.

Крім того, у фігурантів знайшли зброю та наркотики: модернізований автомат АК-74 з набоями, запал до гранати, гладкоствольну рушницю з набоями, а також канабіс вагою понад 300 грамів і електронні ваги.

Слідчі вже повідомили зловмисникам про підозру.

