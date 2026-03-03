У Тернополі на виробництві загинув працівник

Фото: поліція

Трагедія сталася 2 березня близько 15:20 на виробництві у Тернополі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік разом із колегами по фрезерувальному цеху намагався перемістити великогабаритні двері. Проте вони змістилися з місць кріплення та впали на 59-річного працівника.

Медики "швидкої" проводили реанімаційні заходи, проте травми виявилися несумісними з життям.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 ККУ (порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини). Слідство триває.

