У Європу за 30 тисяч "зеленими": на Львівщині ділок організував канал для ухилянтів

У Львівській області будуть судити чоловіка, який організував канал для переправлення чоловіків за кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

55-річний житель міста Сокаль вирішив переправити військовозобов’язаного чоловіка з України на територію сусідньої держави в межах пункту пропуску, уникаючи прикордонного контролю. Свою "послугу" він оцінив у 30 тисяч доларів.

Як з'ясували правоохоронці, ділок залучив спільників, організував доставку "клієнта" до місця перетину, проживання в готелі під час очікування сприятливої можливості, а також - трансфер через державний кордон України в одну з країн Європейського Союзу. За окрему плату 3 тисячі доларів він також обіцяв "клієнту" вирішити його проблеми з ТЦК.

Затримали ділка під час отримання грошей. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

