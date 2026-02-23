В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За словами очевидців, це був автомобіль представників ТЦК та СП, які, ймовірно, приїхали для проведення мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, в Одесі цивільні напали на працівників ТЦК. Інцидент стався 15 лютого в Київському районі міста.