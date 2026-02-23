СБУ та МВС вимагають обмежити роботу Telegram в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це на брифінгу в Києві заявили глава МВС Ігор Клименко та заступник глави СБУ Іван Рудницький, повідомляє RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Клименко зазначив, що найчастіше для вербування на скоєння диверсій та терактів використовується Telegram.

Відповідаючи на питання, чи вважає Міністерство внутрішніх справ за необхідне обмеження роботи месенджера Telegram, Клименко сказав, що це питання не тільки до МВС чи СБУ – на нього має дати відповідь суспільство в тому числі.

Водночас заступник глави Служби безпеки Іван Рудницький зазначив, що поділяє позицію Клименка.

"Не тільки правоохоронні органи, а й відповідні інші державні установи… повинні посилити в цьому напрямку певні регулятивні функції в частині обмеження і недопущення того, щоб ці інформаційні ресурси чи інтернет-ресурси використовувалися для протиправної діяльності та терористичної діяльності", – зауважив представник Служби безпеки.

Нагадаємо, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вирішив заборонити використовувати месенджер Telegram на території навчального закладу. Також заборонено встановлення Telegram та комп'ютерах, які застосовуються працівниками закладу для роботи.