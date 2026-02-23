Ціни на картоплю зростають як на дріжджах: скільки тепер платити за кілограм

Ілюстративне фото

В Україні картопля лише за тиждень зросла в ціні на 17%. Експерти розповіли, що стало причиною подорожчання

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом з 19 лютого виробники в Україні пропонують картоплю по 7-14 гривень за кілограм. Це на 17% дорожче, аніж минулого тижня. За словами виробників, зараз запаси якісної продукції скорочуються, і це впливає на вартість.

Водночас головною причиною того, що ціни на картоплю продовжують зростати називають загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Багато виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж своєї продукції ще до Нового року.

На думку аналітиків, в останні місяці сезону ймовірні масові постачання імпортної картоплю. При цьому якщо порівнювати з минулорічними цінами, зараз картопля в середньому дешевше на 56%.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.