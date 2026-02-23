21:58  23 лютого
23 лютого 2026, 21:15

На Рівненщині чоловік до смерті забив знайомого

23 лютого 2026, 21:15
Фото: Нацполіція
На Рівненщині чоловіку загрожує позбавлення волі за вбивство. Він під час сварки жорстоко побив знайомого, через що той вмер

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась восени минулого року в селі Городище під час застілля. 51-річний чоловік посварився з 41-річним гостем. Під час конфлікту молодший ударив господаря кулаком в обличчя, а той у відповідь схопив кухонний ніж і завдав гостю щонайменше шість ударів у шию та тулуб. Зловмисник розповів про це сестрі, а вона викликала медиків.

Відомо, що зловмисник тоді був п'яним, коли його затримали правоохоронці. Через два тижні від отриманих травм 42-річний чоловік помер у лікарні. Наразі правоохоронці закінчили розслідування, і зловмисник скоро постане перед судом. Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік жорстоко вбив свого брата-близнюка. Для того щоб приховати злочин, він розчленував тіло та викинув голову на смітник.

